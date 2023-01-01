وزير أوكراني: كييف بحاجة إلى مزيد من أموال إعادة الإعمار من الخارج

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أعربت أوكرانيا عن أسفها لأن الأموال الدولية لمشاريع "إعادة الإعمار السريع" المخطط لها هذا العام لم تكن كافية.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو، في اجتماع مع المبعوث الخاص الفرنسي بيير هايلبرون، إن 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) كانت متاحة فقط حتى الآن من إجمالي مبلغ متوقع قيمته 12.5 مليار يورو.

وذكر مارتشينكو أن إعادة الإعمار تمثل أولوية لأنها تضمن ظروف معيشية آمنة للأوكرانيين وتعافيا اقتصاديا.

وتشمل المجالات الرئيسية البنية التحتية الهامة وقطاع الطاقة وإصلاح المنازل وإزالة الألغام.

تتوقع أوكرانيا ما يعادل 38 مليار يورو من المانحين الدوليين لتمويل عجز الموازنة هذا العام.

وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، يقوم الغرب على نحو متكرر بضخ دفعات مالية حتى تتمكن الدولة من تغطية ميزانيتها وتكاليف ونفقات إدارة الدولة .

وتلقت كييف ما يعادل أكثر من 170 مليار يورو من المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية من حلفائها وذلك منذ بداية الحرب في أوكرانيا.