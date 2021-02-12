أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، اليوم السبت، ردت فيه على خبر متداول إعلاميا يفيد بتخلي حكومة تصريف الأعمال عن مطلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بشأن تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة «يونيفيل».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة بيانا، قالت فيه إنه لا يوجد أي مطلب من الوزير بوحبيب بذلك، وأن الوزير يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.

وأضافت الوزارة أنها تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، والبعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار يضمن حرية حركة «يونيفيل» بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، وذلك من أجل نجاح مهمتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، وفقا لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالـ SOFA، وكما هو معمول به ميدانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، بناء على التقارير التي أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» كانديس أرديل، إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على إطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع.