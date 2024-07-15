السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية، مقديشو، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وأكدت المملكة، وقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب، معبرة عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة أنباء (واس) السعودية.

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، خلال بث المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024 أمس الأحد، وفقا لمتحدث باسم الشرطة الموريتانية.