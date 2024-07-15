رئيسة وزراء إستونيا تستقيل لتولي منصب مسئول السياسة الخارجية الأوروبي

أعلنت الرئاسة في إستونيا أن كايا كالاس رئيسة الوزراء قدمت استقالتها اليوم الإثنين، لتولي منصب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلفا لجوزيب بوريل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وستواصل كالاس، مهام عملها مؤقتا حتى تأكيد تشكيل الحكومة المقبلة بحلول أوائل أغسطس المقبل فيما من المقرر أن ينتخب حزبها زعيمه الجديد في الثامن من سبتمبر المقبل.

واعتبرت كالاس، التي تولت منصب رئيس الوزراء منذ عام 2021، وقادت ثلاث حكومات متتالية، أن الحرب في أوروبا، وعدم الاستقرار الإقليمي المتزايد، هما التحديان الرئيسيان للسياسة الخارجية الأوروبية.

وكان جوزيب بوريل قد تولى منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في عام 2019، بعدما شغل مناصب عليا في البرلمان والاتحاد الأوروبي.

وما زال ينبغي أن يصوت البرلمان الأوروبي على تعيين كالاس، في منصب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.