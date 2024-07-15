ترامب يصل إلى ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري بعد يوم من محاولة اغتياله

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن، حيث من المقرر أن يجري الإعلان عن ترشيحه رسميا كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك بعد يوم من محاولة إغتياله.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يوم الأحد طائرة ترامب في المطار بالقرب من ميلووكي، والتي من المقرر أن تشهد إنطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وبعد الهجوم الذي وقع يوم السبت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، والذي أصيب فيه ترامب برصاصة في أذنه، قال الرئيس السابق إنه فكر في البداية في تأجيل الرحلة لمدة يومين.

ومع ذلك، فقد قرر لاحقا أنه لا يمكنه "السماح لمطلق النار أو قاتل محتمل، بفرض تغيير في الجدول الزمني، أو أي شيء آخر"، حسبما قال ترامب عبر منصته "تروث سوشال".

وفي الوقت ذاته، من المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي بايدن، الذي يسعى للفوز بولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى حملته الانتخابية الأسبوع المقبل بعد الهجوم على منافسه، وفقا للبيت الأبيض.

ويعتزم بايدن حضور مؤتمر تستضيفه حركة الحقوق المدنية في لاس فيجاس يوم غد الثلاثاء.