سبب تأخر انطلاق مباراة نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، أحداثا مؤسفة قبل انطلاق اللقاء.

وبدا أن المشجعين يخترقون البوابات الأمنية بملعب (هارد روك) قبل ساعات من بدء المباراة النهائية للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة «كوبا أمريكا 2024»، تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة نصف ساعة كاملة، لتنطلق في الثالثة والنصف فجرًا بدلًا من الثالثة كما كان محددًا لها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي منتخب كولومبيا، الذين ارتدوا اللونين الأصفر والأحمر المميز لقميص الفريق، وهم يقفزون فوق الحواجز الأمنية بالقرب من المدخل الجنوبي الغربي للملعب الواقع بمدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا، ويمرون أمام ضباط الشرطة والحاضرين في الاستاد، فيما تم سماع صراخ في الخلفية.

وشوهدت مجموعة من الأشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في ظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الضباط من دفع الجماهير خلف البوابات السوداء وإغلاق المداخل حتى لا يتمكن أحد من الدخول.

وأصدر قسم شرطة مقاطعة ميامي بيانا على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، حيث أشار إلى وقوع "عدة حوادث" قبل فتح بوابات الملعب.

وذكر البيان: "هذه الأحداث كانت نتيجة للسلوك المزعج للجماهير التي تحاول الوصول للملعب، نطلب من الجميع التحلي بالصبر والالتزام بالقواعد التي وضعها ضباطنا والعاملون في ملعب هارد روك".

وأضاف البيان "نحن نعمل بنشاط مع القائمين على الملعب لضمان بيئة آمنة لجميع الحاضرين. سيؤدي هذا السلوك المزعج إلى طردك و/أو اعتقالك".

وكان من المتوقع حضور ما يزيد عن 65 ألف متفرج لمتابعة المباراة من المدرجات، فيما أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بيانا قبل يوم من اللقاء، حذر خلاله من ضرورة حصول المشجعين على تذاكر لمشاهدة المباراة.