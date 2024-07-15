فيديو - جماهير كولومبيا تقتحم ملعب نهائي كوبا أمريكا

اقتحمت جماهير منتخب كولومبيا ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة «كوبا أمريكا 2024»، تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 45 دقيقة، لتنطلق في الرابعة إلا ربع فجرًا بدلًا من الثالثة كما كان محددًا لها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي منتخب كولومبيا، الذين ارتدوا اللونين الأصفر والأحمر المميز لقميص الفريق، وهم يقفزون فوق الحواجز الأمنية بالقرب من المدخل الجنوبي الغربي للملعب الواقع بمدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا، ويمرون أمام ضباط الشرطة والحاضرين في الاستاد، فيما تم سماع صراخ في الخلفية.

وشوهدت مجموعة من الأشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في ظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الضباط من دفع الجماهير خلف البوابات السوداء وإغلاق المداخل حتى لا يتمكن أحد من الدخول.