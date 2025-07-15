 خريجو الأزهر بمطروح يحذرون من فراغ الأبناء في الإجازة ويدعون لاستثمار طاقاتهم في أنشطة مفيدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 9:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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خريجو الأزهر بمطروح يحذرون من فراغ الأبناء في الإجازة ويدعون لاستثمار طاقاتهم في أنشطة مفيدة

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 9:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 9:04 م

نظم فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح، لقاءً توعويًا لرواد مسجد النور بالمحافظة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، حيث ركز اللقاء على أهمية استغلال طاقات الأبناء خلال الإجازة الصيفية.

وأكد الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم وعضو المنظمة، أن اللقاء استهدف توعية أولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء وتوجيههم نحو أنشطة تنمي مهاراتهم وقدراتهم، لتفادي الوقوع في فخ الفراغ وما قد يصاحبه من سلوكيات سلبية.

وشدد الشرقاوي خلال اللقاء على عدة محاور أبرزها أهمية الاستماع الجيد للأبناء، ومعرفة اهتماماتهم لتوجيههم بفعالية، داعيًا إلى دعم مواهبهم من خلال الأنشطة الرياضية والفنية والعلمية، أو حتى عبر الانخراط في الأعمال التطوعية.

كما دعا إلى غرس القيم الإسلامية السمحة، وتأكيد مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح في نفوس الأبناء، بما يضمن نشأتهم على أسس أخلاقية متوازنة.

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