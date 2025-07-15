رئيس وزراء فرنسا يطالب بإلغاء عطلات رسمية وتجميد الإنفاق الحكومي لخفض الدين العام

قدم رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو، خطة لإلغاء اثنتين من العطلات الرسمية في البلاد، وخفض عدد العاملين المدنيين في الدولة ودمج المؤسسات العامة؛ بهدف خفض الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح بايرو، في باريس اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي تجميد الإنفاق العام، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية خلال العام المقبل عند نفس مستوى العام الحالي، وفي المقابل ستزيد ميزانية الدفاع فقط بمليارات الدولارات.

وحدد بايرو، يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، الذي يُحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، كعطلتين رسميتين يُمكن التضحية بهما.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114% من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.

وفي الوقت نفسه، من المستهدف خفض عجز ميزانية فرنسا خلال العام المقبل إلى 4.6% مقابل العجز المتوقع للعام الحالي ويبلغ 5.4%، كما تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 2.8% بحلول 2029 ليصبح في نطاق المستهدف لدول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال بايرو، إن حكومته التي تنتمي إلى يمين الوسط، تُخاطر بشدة بإجراءات التقشف المُقترحة، إذ إنها لا تتمتع بأغلبية كافية، وتقع تحت رحمة المعارضة.

ومع ذلك، أكد ضرورة سعي الحكومة لتحرير البلاد من مأزق الديون.

ونظرًا لعدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان الفرنسي، من المحتمل انهيار الحكومة في وقت لاحق من العام الحالي بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول الميزانية.