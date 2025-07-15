مندوب فلسطين بالجامعة العربية: حرب غزة شهدت جرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الوقت يمر داميًّا بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، لبرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل على تنفيذ هدف يومي يتمثل في قتل أكثر من 100 فلسطيني.

وتابع: «في حال لم يتحقق هذا العدد في يوم معين تعوّضه في اليوم التالي، مما يعكس نمطًا ثابتًا من القتل الجماعي المتعمد».

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي تخطى أكثر من 650 يومًا متواصلًا، ارتكبت خلاله إسرائيل جرائم إبادة جماعية لم يشهدها التاريخ الحديث، وسط تواطؤ دولي وصمت بعض القوى المؤثرة.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية والحكومة تعملان ليل نهار عبر القنوات الدبلوماسية، في محاولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من المدنيين.

ونوه بأن أكثر من 90 بعثة دبلوماسية فلسطينية حول العالم تتحرك بشكل متزامن لكشف فظائع الاحتلال، وفضح المعايير المزدوجة التي تتبعها بعض الدول، والتي تدّعي احترام حقوق الإنسان بينما تتغاضى عن الجرائم في غزة.

وشدد العكلوك على أن الشعب الفلسطيني ينتظر اليوم الذي يُعلن فيه وقف إطلاق النار الحقيقي، مشيرًا إلى أن الكرامة والحق في الحياة باتا مهددين يوميًا، وأن صبر الفلسطينيين ليس دليلًا على الضعف، بل على صلابة صمودهم في وجه آلة القتل الإسرائيلية.