تنطلق اليوم الخميس، فاعليات المعسكر الدولي المصري الصيني الأول، الذي تنظمه كلية الآداب جامعة الإسكندرية برعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية، ويستمر حتى يوم 27 أغسطس وتستضيفه كلية التربية الرياضية بنين، بأبي قير.

وقالت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب، إن المعسكر الصيفي المشترك، يشارك فيه حوالي 20 طالبًا وطالبة من الجانب المصري و20 آخرين من الجانب الصيني، موضحة أن البرنامج التنفيذي تم تنظيمه بهدف تعريف الشباب بالثقافتين واللغتين المصرية والصينية، وتبادل وتعزيز التواصل بينهم من خلال تبادل الخبرات، ويعقد تحت إشراف الدكتور أحمد سعد، عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور سامح الأنصاري، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهام القارح المشرف على قسم اللغة الصينية وآدابها بكلية الآداب.