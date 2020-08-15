ليفاندوفسكي يحقق 3 أرقام مميزة من مواجهة بايرن وبرشلونة

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الفريق الألماني 8-2، تسجيل روبرت ليفاندوفسكي للعديد من الأرقام والإحصائيات البارزة.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن ليفاندوفسكي هو خامس لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 8 مباريات متتالية.

وأضاف «أوبتا» أن ليفاندوفسكي هو أول لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يسجل في 8 مباريات متتالية في منافسات أوروبية كبرى، متجاوزًا سلسلة يورجن كلينسمان ذات السبع مباريات والتي انتهت في عام 1996.

وأتم «أوبتا» أن ليفاندوفسكي قد سجل هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في ظهوره رقم 60 بقميص بايرن في المسابقة، وأن كريستيانو رونالدو هو فقط من وصل لهذا المجموع في عدد أقل من المباريات لصالح فريق واحد، 50 ظهورًا لصالح ريال مدريد.