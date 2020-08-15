«مسافرون» تطالب بزيادة نسب التشغيل إلى 75% بالفنادق والمنتجعات السياحية

عاطف عبد اللطيف: الإجراءات الإحترازية وتراجع إصابات كورونا دعمت عودة السياحة الداخلية
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% الى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر ونجاح تجربة الإشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.
وأكد عبد اللطيف فى تصريحات صحفية، أن الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا كما أن الساحل الشمالي يشهد إقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء إجازاتهم في جو جميل.
وأشار عبد اللطيف إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والإجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق ولابد من إعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد إلى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح مع وجود اجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.
وأوضح عبد اللطيف أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد لـ17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا الى زيادة الإقبال على الاجازات والسفر للمدن الساحلية المختلفة.
وناشد رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.
وفيما يتعلق بالسياحة الاجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية قال عبد اللطيف إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا ومن المنتظر أن تعود السياحة الأوروبية والأجنبية بشكل عام بنسب أكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.
وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الأجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.