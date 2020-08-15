«مسافرون» تطالب بزيادة نسب التشغيل إلى 75% بالفنادق والمنتجعات السياحية

عاطف عبد اللطيف: الإجراءات الإحترازية وتراجع إصابات كورونا دعمت عودة السياحة الداخلية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% الى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر ونجاح تجربة الإشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.

وأكد عبد اللطيف فى تصريحات صحفية، أن الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر أصبحت خالية من فيروس كورونا كما أن الساحل الشمالي يشهد إقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء إجازاتهم في جو جميل.

وأشار عبد اللطيف إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والإجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق ولابد من إعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد إلى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح مع وجود اجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.

وأوضح عبد اللطيف أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد لـ17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا الى زيادة الإقبال على الاجازات والسفر للمدن الساحلية المختلفة.

وناشد رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.

وفيما يتعلق بالسياحة الاجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية قال عبد اللطيف إن نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا ومن المنتظر أن تعود السياحة الأوروبية والأجنبية بشكل عام بنسب أكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الإصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.

وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الأجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.