روزنفت الروسية تسجل زيادة في إنتاج النفط مطلع أغسطس

زادت شركة روزنفت الروسية العملاقة للنفط إنتاجها من الخام بحوالي 6 بالمئة في الأيام القليلة الأولى من أغسطس الجاري، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليصل المتوسط اليومي إلى حوالي 536 ألف طن (9ر3 مليون برميل يوميا)، حسبما قال النائب الأول لرئيس الشركة ديدير كاسيميرو في مؤتمر عبر الهاتف بشأن النتائج المالية للربع الثاني.

وزاد إنتاج روزنفت منذ أن بدأ تحالف أوبك بلس الذى يضم الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك والدول المنتجة الرئيسية من غير الدول الأعضاء بالمنظمة في تقليص تخفيضاته من إنتاج النفط هذا الشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن كاسيميرو قوله إن ذلك يظهر أن روزنفت تستطيع تعزيز الإنتاج سريعا إذا ما احتاجت لذلك.

ويسهم اتفاق تحالف أوبك بلس في تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية للنفط.

وقالت الشركة في بيان عن عمليات الربع الثاني إن "إدارة آبار النفط في روزنفت " تلغي الحاجة لتعليق وإصلاح الآبار خلال فترة توقف طويلة وعملية بدء التشغيل اللاحقة، وهو أمر مهم من حيث الحفاظ على إمكانية تعافي الإنتاج".