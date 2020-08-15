 الجيش اللبناني: وصول 3 طائرات مصرية تحمل مساعدات طبية إلى بيروت - بوابة الشروق
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الجيش اللبناني: وصول 3 طائرات مصرية تحمل مساعدات طبية إلى بيروت

نور رشوان
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:43 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:43 م

نشر الجيش اللبناني، صورًا ترصد وصول مساعدات طبية وغذائية إلى بيروت مقدمة من مصر.
وعلق الجيش اللبناني، على الصور التي نشرها عبر حسابه على «تويتر»، اليوم السبت، «ثلاث طائرات مصرية تحمل مساعدات طبية وغذائية وصلت بيروت».
وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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