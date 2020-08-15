السلطات الجزائرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا بالعاصمة

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا بالجزائر العاصمة.

وذكر الدرك الوطني (تابع للجيش) -في بيان اليوم- أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة بالجزائر العاصمة الليلة الماضية من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 17 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 عاما، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية وكان يقودهم 7 أشخاص منظمين لرحلة الهجرة غير الشرعية على من قارب صيد ذي قوة دفع عالية.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أنهم كانوا بصدد مغادرة البلد بطريقة غير شرعية عبر البحر، كما اعترفوا بكل الإجراءات التحضيرية التي باشرها مدبرو العملية منذ أيام.

وأشار إلى أنه بعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم عناصر الشبكة، وعلى رأسهم مدبرو رحلة الهجرة غير الشرعية للجهات القضائية المختصة.