ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق «الخارجة-أسيوط»

أسفر حادث تصادم سيارة ربع ونقل بأخرى ميكروباص بالقرب من منطقة النقب بطريق الخارجة - أسيوط في الوادي الجديد، عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتفحم السيارة الميكروباص بمجرد إخلاءها المصابين منها.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالقرب من منطقة النقب الخطرة بطريق الخارجة - أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم إخماد الحريق الذى نشب بالسيارة الميكروباص وأدى إلى تفحمها بعد إخلاءها من المصابين.

وأصيب في الحادث كل من: أيمن أحمد فودة، أحمد حسين محمد، هايدي وليد، إسراء مختار رجب، يوسف محمود عبد الرحمن، أمل حسين محمد، أسماء حسين محمد، ريماس محمد جمعة، أنيسة أمين مدني، ساري أمير فاروق، جيهان رمضان سيد، سعد محمد مختار، يوسف محمود محمد، عبد الباسط البدري عبد الباسط.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.