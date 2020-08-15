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ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بعدما خسر ( 8 – 2 )، في مباراة أقيمت على ملعب النور بلشبونة عاصمة البرتغال، ضمن منافسات دور الثمانية من دوري الأبطال، وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني بالمسابقة الأوروبية.

وإليكم في السطور التالية أرقام برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال:

للمرة الأولى منذ 1946

تلقى برشلونة ثمانية أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ خسارته 8-0 أمام إشبيلية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا عام 1946.

للمرة الأولى منذ 1951

تلقى برشلونة أربعة أهداف في أول 31 دقيقة في أي مسابقة للمرة الأولى منذ يناير 1951 ضد ريال مدريد 1-4 في سانتياغو برنابيو وحينما سجل نارو لاعب الميرينجي ثلاثية "هاتريك"، وأحرز الرابع باهينيو.

ولأول مرة أيضا يخسر برشلونة مباراة بفارق 6 أهداف منذ أبريل 1951، وكانت هذه الخسارة 6 - 0 أمام إسبانيول في الليجا.

للمرة الأولى منذ موسم 2007 - 2008

خرج برشلونة بموسم خال من البطولات للمرة الأولى منذ 12 عاما، فمر برشلونة بأكثر من موسم سئ ولكنه كان يخرج على الأقل ببطولة عند انتهاءه، ولكن هذه المرة خرج خال الوفاض وودع الأبطال بنتيجة كارثية.

أندية إسبانيا وإيطاليا تغيب

لأول مرة أيضا تغيب الأندية الإسبانية والإيطالية عن نصف نهائي الدوري الأوروبي أو دوري الأبطال، منذ موسم 1990/91.