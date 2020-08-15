نيوجيرسي تعتزم استخدام البريد في اقتراع انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، اليوم الجمعة، إنه سيطلب أن تجرى انتخابات نوفمبر العامة بشكل كبير عبر الاقتراع بالبريد في نظام وصفه بأنه "أكثر تعقيدا بعض الشيء".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن شكل الانتخابات العامة سيكون مشابها للانتخابات التمهيدية التي جرت في 7 يوليو بالولاية. وقالت إن الولاية، وفي خطوة غير مسبوقة، أرسلت أوراق التصويت عبر البريد لكل ناخب مسجل، وعددهم 2ر6 مليون شخص، وفقا لبيانات الولاية، كما قامت بفتح بعض لجان الاقتراع.

وقال ميرفي في مقابلة مع شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولاية هذه المرة "سيكون لديها مزيد من الحضور في تأمين صناديق البريد".

وتأتي الخطة في وقت يزعم فيه الرئيس دونالد ترامب، من دون أن يقدم دليلا، أن احتيال الناخبين على نطاق واسع سيلوث العملية الانتخابية.