السعودية ترحّب بتصنيف ليتوانيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها.

ونوهت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، بأهمية تلك "الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقررت ليتوانيا أول أمس الخميس حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ مثل هذا الإجراء.

وأرجع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس القرار إلى أن حزب الله يستخدم " طرقا إرهابية" تهدد أمن ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودول أخرى.

يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية أخرى صنفت حزب الله "منظمة إرهابية"، وهي بريطانيا وألمانيا وهولندا.