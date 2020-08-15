توقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات، وصل إنتاج الأرز الأبيض للموسم الجديد إلى 4.5 مليون طن، مع بدء الحصاد في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف شحاته لـ«الشروق»، أن هناك مخزون كبير فائض يكفي استهلاك المواطنين حتى يناير 2021.

وتراجعت أسعار الأرز منذ رمضان حتى الآن 20%، ويتراوح سعر الطن الأبيض بين 6 و7 آلاف جنيه، وطن الشعير بين 3700 و3800 جنيه، فيما تستهلك مصر 2.5 مليون طن من الأرز سنويا.

وبينما كان يتم توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسعر 9 جنيهات للكيلو، خفضه وزير التموين جنيها ليصبح حاليا 8 جنيهات، حيث يتم طرح 30 ألف طن أرز شهريا على قائمة المقررات التموينية، ويتراوح سعر كيلو الأرز فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بين 7 و10 جنيهات للمستهلك.

يذكر أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض زاد خلال العام الماضى بنسبة 120%، ليصل إلى 5.5 مليون طن مقابل 2.5 مليون، تم إنتاجها خلال موسم 2018.

وفي السياق نفسه، أوضح شحاتة، أن مصر تأتي في صدارة دول العالم في إنتاج محصول الأرز بالنسبة للمساحة المخصصة للزراعة.

وحددت وزارتا الزراعة والرى مساحات الأرز المنزرعة خلال العام الحالى، عند 1.1 مليون فدان.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن متوسط إنتاجية الهكتار من الأرز يبلغ نحو 10 أطنان، كما يبلغ متوسط إنتاجية القمح نحو 8,5 طن للهكتار، ما يجعل مصر في مقدمة الدول من حيث الإنتاج بالنسبة للمساحة.

وقامت نحو ٣٥ شركة بتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية، حيث وردت نحو ٩٥ ألف طن أرز أبيض معبأ لمدة ٤ أشهر من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو الماضي، ضمن أولى المناقصات لتوريد الأرز الأبيض المحلى إنتاج محصول ٢٠١٩، والتي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية فى نوفمبر الماضى.