تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضروات فيما تراجعت أسعار الفاكهة، اليوم السبت بسوق العبور.
فجاءت أسعار الخضروات للكيلو الواحد، على النحو التالي:
-الطماطم من 1.75 إلى 3.75 جنيه.
-البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه.
-البصل من 2.75 إلى 3.75 جنيه.
-الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.
-الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيها.
-الباذنجان البلدي من 0.75 إلى 2.25 جنيه.
-الفلفل الرومي من 2 إلى 4 جنيهات.
-الفلفل الحامي من 2 إلى 3 جنيهات.
-الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
-البامية من 15 إلى 17 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
-البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها.
-الليمون البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
-عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
-التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.
-مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات
-البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
-الخوخ المستورد 13 جنيها.