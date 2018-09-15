تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت أسعار الخضروات فيما تراجعت أسعار الفاكهة، اليوم السبت بسوق العبور.

فجاءت أسعار الخضروات للكيلو الواحد، على النحو التالي:

-الطماطم من 1.75 إلى 3.75 جنيه.

-البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه.

-البصل من 2.75 إلى 3.75 جنيه.

-الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.

-الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيها.

-الباذنجان البلدي من 0.75 إلى 2.25 جنيه.

-الفلفل الرومي من 2 إلى 4 جنيهات.

-الفلفل الحامي من 2 إلى 3 جنيهات.

-الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

-البامية من 15 إلى 17 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

-البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها.

-الليمون البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

-عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

-التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.

-مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

-البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

-الخوخ المستورد 13 جنيها.