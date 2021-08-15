باكستان تسجل 3711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

سجلت باكستان 3711 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و98 ألفا و410 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و406 حالات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 986 ألفا و795 حالة، بعدما تماثلت 3041 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 86 ألفا و606 حالات.