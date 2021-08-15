الرئيس الأفغاني: غادرت البلاد تفاديا لوقوع حمام دم

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد؛ تفاديا لوقوع حمام دم، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وكان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، قد أكد اليوم الأحد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.



وتعهد وزير الدفاع الأفغاني بالحفاظ على أمن العاصمة حتى التوصل إلى اتفاق، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي لنقل السلطة لحركة طالبان.



وقال وزير الدفاع بسم الله خان محمدي، في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع «فيسبوك»، إنه بصفته ممثلا للقوات المسلحة يضمن أمن كابول.



وأكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول، وذلك بعد أن قالت الحركة في وقت سابق أنها أمرت قواتها بعدم غزو العاصمة الأفغانية.



وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن المقاتلين يدخلون المدينة لمنع النهب بعد إخلاء مراكز الشرطة، لكنه أكد عدم تعرض السكان للأذى.



وأضاف أن «الإمارة الإسلامية أمرت قواتها بالدخول إلى المناطق التي فر منها العدو في كابول والمنطقة معرضة لخطر النهب».