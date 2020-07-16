توقف خدمات شركة الاتصالات اللبنانية بعدد من المناطق بسبب انقطاع الكهرباء

أكدت شركة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية) توقف خدماتها اليوم في سنترال عالية بمحافظة جبل لبنان وذلك بسبب نفاذ المازوت اللازم لتشغيل المولدات التي توفر الكهرباء للمعدات وأجهزة السنترال.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس توقف خدماتها في عدد من المناطق بشمال لبنان وتحديدا في سنترالات عكار العتيقة وفنيدق وحرار وحيصا وساحل عكار والعبودية والعريضة وعدد من المناطق المجاورة.

وأفاد المدير العام لشركة الاتصالات الوطنية اللبنانية (أوجيرو) عماد كريديه في وقت سابق بأن عددا من السنترالات باتت تعتمد حصرياً على التغذية الكهربائية من قبل شركة كهرباء لبنان وعلى جداول ساعات التغذية بسبب نفاذ مخزون المازوت لدى شركة أوجيرو.

وتقدم كريدية باعتذار لمشتركي أوجيرو في تلك المناطق عما وصفه بأنه "لا ذنب لنا فيه".

وتتبع شركة أوجيرو وزارة الاتصالات اللبنانية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي خدمات البيانات والإنترنت.