تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي- إدارة التكامل الاقتصادي العربي، غدا الثلاثاء، الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمقر الأمانة العامة، الذي ينعقد على مدي يومين، بمشاركة 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات، منها تقديم الأمانة العامة عرض مرئي حول الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف إلقاء الضوء على أبرز ما تضمنته الدراسة والتوصيات التي قدمتها لتطبيق تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



ويأتي ذلك من منطلق حرص الأمانة العامة على تعظيم الاستفادة وتفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، من خلال تطبيق صيغ تتلاءم مع طبيعية التوجهات والاهتمامات الاقتصادية الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية، واسترشاداً بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) ذات الصلة وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.



ويعقب العرض المرئي جلسة عصف ذهني حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء من أجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



كما يتناول جدول الأعمال استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، بناءً على تكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه رقم 2234 في دورته 104 بتاريخ 5 سبتمبر 2019.