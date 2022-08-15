القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة يعلن بدء تطوير الحرم الجامعي

عقد الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا لمناقشة تطوير الحرم الجامعي، وإعادته إلى رونقه المميز لجامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، وأسامة موسى أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والزراعة، والمسئولين عن الحرم الجامعي والحدائق.

وأشار الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، إلى مناقشة ضرورة الانتهاء من بعض المشاريع القائمة بالكليات والحرم قبل بداية العام الدراسي الجديد؛ لاستعادة المنظرالجمالي للحرم الجامعي وتيسير التحرك على الطلاب داخله.

وأكد استعادة رونق الحدائق والمسطحات الخضراء ذات الطابع الجمالي المميز لجامعة المنصورة، مع زيادة عدد الأشجار المثمرة في أنحاء الحرم الجامعي لما لها من الفوائد المتنوعة، مع العمل على صيانة كافة مرافق الحرم الجامعي وتطوير والمقاعد والبرجولات بشكل عصرى مع زيادة عددها للعمل على راحة الطلاب، كما تم التشديد على متابعة منظومة النظافة المتكاملة للحرم ومرافق الجامعة بشكل دوري، مع توجيه المختصين بوضع خطة لتطوير أرصفة الجامعة للتيسير على المترددين، مع الاهتمام بتطويردورات المياه العمومية للطلاب.

وتمت مناقشة تطوير بعض ميادين الجامعة، والتأكيد على تشجيع مشاركة الطلاب وتفعيل دورهم في تجميل الحرم والسور والمحافظة على نظافة مرافق الجامعة، مع التوجيه بالتواصل الفوري مع الجهات المختصة لمتابعة نظافة محيط الجامعة وإزالة الإشغالات.