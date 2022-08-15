الكشف على 1808 مواطنين بقافلة طبية مجانية في قرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية في قرية الكفر الجديد؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان.



وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية ضمت 12 عيادة لـ10 تخصصات طبية، وهي: "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن"، بالإضافة لمعمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية مميزة بها قائمة متنوعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية بالقافلة.

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1808 مواطنين، وخضوع 100 مواطن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ180 مريضا، وأشعة لـ45 مريضا، وعمل تقارير طبية لـ16 مريض، وتحويل 41 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة.

وأشار شنح إلى تقديم جميع خدمات القافلة الطبية بالإضافة إلى صرف الدواء تقدم بالمجان، وتدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، مؤكداً أن 1143 مواطنا انتفعوا ندوات التثقيف الصحي ١١٤٣ مواطنا، موجها الشكر للعاملين بالوحدة المحلية بقرية الكفر الجديد على تعاونهم الكريم والدائم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.