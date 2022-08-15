محلل أمريكي يتوقع نتائج مداهمة منزل ترامب: إما إدانته أو استقالة النائب العام

توقع المحلل السياسي الأمريكي سكوت جينينجز، نتيجة مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمنتجع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مار إيه لاجو، في فلوريدا، وما سيترتب على التحقيق الذي تجريه FBI على كل من ترامب والنائب العام للولايات المتحدة، ميريك جارلاند.



وقال جينينجز، تعليقًا على المداهمة، لشبكة سي إن إن الأمريكية: "يمكن لهذا الأمر أن ينتهي بطريقتين فقط. لا بد أن يتم اتهام ترامب، أو أن يضطر ميريك جارلاند (النائب العام للولايات المتحدة) إلى الاستقالة".



وأضاف: "لا يمكنك مداهمة منزل الرئيس السابق، والمرشح المحتمل مستقبلًا، وتقول للشعب الأمريكي نعتقد أنه ينتهك ثلاثة قوانين مختلفة، دون أن تفعل شيئًا بعد ذلك".



وعند سؤاله عما إن كان ما قام به النائب العالم للولايات المتحدة مبررًا، رد جينينجز بالقول: "نعم. إذا كنت تعتقد أن هناك مستندات سرية، وأنا أفهم تمامًا أنه إذا كان لديك معلومات سرية للغاية، والتي لا نعرف ما هي، بالمناسبة، لكن إذا كان لديك هذه المستندات ولم يكن من المفترض أن تكون خارجًا، فبكل تأكيد. لكن لا يمكن لهذا الأمر بأي طريقة أخرى".



وتابع: كيف يمكن أن ينتهي الأمر بمجرد لقد حصلنا عليها وانتهى الأمر الآن. لا مجال للتراجع حاليًا".



وصف خبراء أمنيون الوثائق السرية للحكومة الأمريكية التي عثر عليها محققون في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"كابوس أمني".



ووفقا للخبراء فإن الوثائق السرية التي عثر عليها في مار إيه لاجو تسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها ترامب ومنزله الذي يطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي، وفقا لوكالة رويترز.



ويخضع ترامب لتحقيق فيدرالي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أمريكية أو تبادلها غير مصرح لهم بحيازتها.



وخلال توليه منصبه، كشف ترامب في بعض الأحيان عن معلومات غير آبه بحساسيتها. ففي بداية ولايته، قدم ترامب بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم داعش أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، وفقا لمسؤولين أمريكيين في ذلك الوقت.