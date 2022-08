كريستال بالاس ضحية صلاح المفضلة

يتمتع محمد صلاح، نجم ليفربول، بأفضلية مطلقة في مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ليفربول كريستال بالاس، اليوم الإثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وأشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى تفوق صلاح في مواجهاته مع ليفربول ضد كريستال بالاس، قائلًا:" ساهم محمد صلاح في 11 هدفًا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس بالبريميرليج".

ويأمل صلاح في زيارة شباك كريستال بالاس في مباراة اليوم لرفع رصيده من الأهداف بعد تسجيله هدفًا في مواجهة فولهام، ليُبقي على حظوظه في المنافسة على الحذاء الذهبي في الموسم الحالي 2023/2022 والفوز بالجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.

على الجانب الآخر يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، بعد التعادل خارج ملعبه مع الوافد الجديد للبريميرليج فولهام بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.

🚀 @MoSalah has 1️⃣1️⃣ goal contributions in his last 7️⃣ #PL matches versus Crystal Palace 👏#LIVCRY pic.twitter.com/YyJxk7bo9x