مقتل 32 شخصا وإصابة 25 آخرين بسبب الفيضانات شمالي أفغانستان

لقي 32 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 25 آخرون، إثر وقوع فيضانات عارمة في إقليم باروان الواقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين.



وقال المسؤولون إن الفيضانات أدت أيضا إلى تدمير أكثر من 100 منزل بصورة جزئية أو كلية، بينما تضررت آلاف الأفدنة من الأراضي ورؤوس الماشية والطرق.



وقال المدير الإقليمي لدائرة الاعلام والثقافة، شمس الحق صديقي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك أكثر من 100 شخص تم احتسابهم في عداد المفقودين بعد أن غمرت مياه الفيضانات العديد من الوديان في مقاطعتي سيا جيرد وشينواري.



كما تضررت مقاطعات أخرى بسبب الفيضانات الكارثية.



وقال مسؤولون في أقاليم كابيسا وبانجشير ونانجارهار إنه قد تم تسجيل وفيات وحدوث أضرار مالية، إلى جانب تدمير منازل سكنية وأراضي زراعية، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لم تكن واضحة في البداية.



وقال كريم الله واثق، مدير دائرة الاعلام والثقافة في كابيسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الوضع خطير. نطالب الوكالات الوطنية والدولية بتقديم مساعدات طارئة لمنع حدوث كارثة إنسانية أخرى".



من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.