المحلة: إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية و أملاك الدولة المحلية

أكد وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية في المهد، مشيرا إلى أنه تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 قراريط و 5 أسهم كما تم إزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1710 أمتار مربعة.

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية ومباني وأسوار بالبلوك على مساحة 3 قراريط و 5 أسهم بالوحدات المحلية لقرى البنوان والهياتم وبلقينا.

وفي إطار أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة (المرحلة الأولى) تم إزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1710 أمتار مربعة.

شملت إزالة 22 حالة تعد على أملاك الري بإجمالي مساحة 1368م وإزالة 14 حالة تعد على أملاك الصرف بإجمالي مساحة101م بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعد على طرق هندسة المحلة الكبري بإجمالي مساحة241م عبارة عن سمل خرساني وبناء غرفة بالطوب والخرسانة وهنجر به معدات وإزالة تشوينات أتربة وقطع جسور لوضع مواسير ري وأكشاك صاج.

كما أكد أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.