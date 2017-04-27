السجن 15 عامًا لمتهمين بحيازة 5 طرب حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الاثنين، كلٍ من: "خ.ش.ب"، عامل، و"ع.ع.م" سائق، بالسجن لمدة 15 عامًا، وتغريمهما ماليًا 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5 طربة حشيش، وذلك في القضية المقيدة برقم 545 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، من ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجدهما، تم ضبط الأول وبحوزته 4 طرب حشيش، والثاني بحوزته 1 طربة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.



وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما قرارها المُقدم.