تأجيل حفل عمرو دياب بجدة لظروف طارئة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، الذي كان من المقرر أن يحيه في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 20 أغسطس الجاري، عن تأجيل الحفل إلى يوم 27 أغسطس الجاري؛ وذلك لظروف طارئة لم يعلنوا عنها.



وكتبت الشركة المنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جمهورنا الغالي.. نأسف لإبلاغكم بأنه لظروف خارجة عن إرادتنا، تقرر تغير موعد حفل الهضبة عمرو دياب في جدة (انديقو) إلى تاريخ 27 أغسطس، وللراغبين في استرجاع التذاكر إرسال إيميل لنا».



وكان الفنان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا ضخما، يوم 5 أغسطس بالعلمين أرينا في مدينة العلمين، وشهد حضورا جماهيريا ضخما قدر بالآلاف، وكشف خلاله «الهضبة» عن استعداده لطرح أغنية تحمل اسم "سينجل"، من كلمات بهاء الدين محمد، والذي يعود للتعاون معه بعد سنوات من الخلاف، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.