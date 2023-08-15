بيطري الشرقية يشارك في قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية منزل حيان مركز ههيا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا؛ بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جهته، أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي مدير الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية "إدارة ههيا البيطرية" قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق، وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية منزل حيان مركز ههيا وتوابعها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، تم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها؛ ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت برش 610 رؤوس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي، ومدير وأطباء إدارة ههيا، وأطباء وحدة المحمودية البيطرية، وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية.

وأضاف أن القافلة شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية؛ لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية "أبقار - جاموس"، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.