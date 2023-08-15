 السجن 5 سنوات لمتهم تسبب في عاهة مستديمة لأخر بسوهاج - بوابة الشروق
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السجن 5 سنوات لمتهم تسبب في عاهة مستديمة لأخر بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 7:20 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، دائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاهى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو ( أ . ع - 47 عاما)، تهمة ضرب المجنى عليه (م . ع)، بعصا شوم على رأسه، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة لوجود خلافات مالية بينهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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