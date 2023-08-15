مصرع شاب وزوجته صعقا بالكهرباء في قنا

لقي شاب وزوجته مصرعهما صعقا بالكهرباء داخل منزلهما بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثتي "حسام.ن، 37 سنة"، وزوجته "بطة. ح، 29 سنة"، بداخل منزلهما بقرية القصر.



وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي عن مصرع المجني عليهما نتيجة صعق كهربائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي تحت تصرف النيابة.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها وتجري التحريات الأولية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.