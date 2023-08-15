سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض حزب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، اليوم الثلاثاء، اتهامات قادة الإنقلاب له بالخيانة.