رفض حزب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، اليوم الثلاثاء، اتهامات قادة الإنقلاب له بالخيانة.
وقال الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية اليوم إن الاتهامات الموجهة إلى بازوم هي اختلاق صبياني وبشع لأكاذيب لا أساس لها من الحقائق.
ودعا الحزب أنصاره و"كل الديمقراطيين" إلى التظاهر.
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة حال لم تتم إعادة الرئيس إلى منصبه، ووصفت الإعلان بأنه "شكل جديد من الاستفزازات".
وأعلن الحكام العسكريون الجدد في النيجر أن بازوم سيواجه إتهامات بالخيانة العظمى، وهي الجريمة التي يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.