الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مرقد ديني في شيراز الإيرانية

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أدانت دولة الإمارات بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بإيران"، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الإثنين أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة إيران وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقٌتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في هجوم استهدف ضريح شاهجراغ بمدينة شيراز الإيرانية ، في تكرار لهجوم وقع منذ أشهر، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".