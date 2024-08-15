أعلنت الدكتورة المصرية نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، استقالتها، من منصبها وسط جدل حول حرية التعبير بسبب الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي على خلفية الحرب في غزة.

وجاءت استقالة شفيق بعد عام واحد فقط من توليها منصبها كرئيسة للجامعة الأمريكية العريقة الواقعة بمدينة نيويورك، وقبل أسابيع قليلة من بدء الفصل الدراسي الخريفي، وبعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

ولكن، ماذا نعرف عن المصرية نعمت شفيق؟

نشر المركز القومي للمرأة في مصر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية فى صناعة التاريخ والمجد لبلادها، كان على رأسهم الدكتورة نعمت شفيق، التي تعد أول مصرية ترأس جامعة كولومبيا العريقة، التى تأسست عام 1754، وهي أهم وأكبر 10 جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصرية بريطانية أمريكية

ووفق ما نقلت "بي بي سي"، فقد ولدت الدكتورة نعمت شفيق، المعروفة إعلامياً باسم "مينوش"، في محافظة الإسكندرية المصرية في 1962. وفي عام 1966، عندما كانت في الرابعة من عمرها، انتقلت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة بعدما تعرضت ممتلكات العائلة للتأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

والتحقت بعدها بعدة مدارس في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية خلال تلك الفترة، حيث أصبحت تتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة، وتحمل الجنسيات المصرية والبريطانية والأمريكية.

أهم خبراء الاقتصاد في العالم

عرفت نعمت شفيق كواحدة من أهم خبراء الاقتصاد في العالم، والمرأة الوحيدة التي تشغل منصب عضو لجنة السياسة النقدية، حتى صنفتها مجلة فوربس كواحدة من أكثر 100 امرأة نفوذًا في العالم عام 2015.

في دراستها، حصلت نعمت شفيق على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ماساتشوستس الأمريكية، وحصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد البريطانية.

أصغر امرأة تتولى رئيس البنك الدولي

التحقت شفيق للعمل بالبنك الدولي لمدة 15 عامًا ووصلت لمنصب نائب رئيس البنك الدولي لتصبح أصغر امرأة تتولى هذا المنصب، ومن بعدها شغلت منصب الأمين العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية 2008 - 2011.

وعملت في صندوق النقد الدولي وتولت منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ أبريل 2011 - 2014، ثم تولت منصب نائب محافظ بنك انجلترا عام 2014 .

تكريم من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

وتقديرا لنجاحاتها، حصلت شفيق على وسام السيدة القائد، وهي رتبة فائقة الامتياز من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث، واختيرت لتصبح عضو دائم في مجلس اللوردات البريطاني وتحمل لقب «بارونة».

وألفت نعمت شفيق كتاب بعنوان «ما ندين به لبعضنا البعض: عقد اجتماعي جديد من أجل مجتمع أفضل».

أزمتها مع احتجاجات ضد ما يحدث في غزة

في أبريل الماضي، شهدت جامعة كولومبيا حالة جدل كبيرة عندما احتل متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال مئات منهم.

أثارت الدكتورة شفيق جدلاً كبيراً عندما أصدرت تعليمات للشرطة بدخول الحرم الجامعي، ما أدى إلى اعتقال نحو 100 طالب كانوا يحتلون أحد مباني الجامعة، حيث كان الحدث الأول من نوعه الذي يشهد اعتقالات جماعية في حرم كولومبيا منذ احتجاجات حرب فيتنام قبل أكثر من خمسة عقود، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وكان تعامل نعمت مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتعهدها العلني أمام لجنة بالكونجرس بأنها ستعاقب العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتبنون وجهات نظر ضد إسرائيل، مثيرا للانقسام، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وندد المتظاهرون بشفيق لاستدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لوقف المظاهرات، حيث واجهت انتقادات بسببب استدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لإخلاء مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين في 18 أبريل الماضي، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتباع ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات..

استقالتها بعد 4 شهور

وفق نص استقالتها التي أرسلتها إلى الجامعة، بعد 4 شهور من جدل تعاملها مع الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، قالت شفيق إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وقالت شفيق إن استقالتها "في هذه المرحلة من شأنها تمكين جامعة كولومبيا بالشكل الأفضل من اجتياز التحديات التي تنتظرها"، متابعة أنها أعلنت عن هذا حتى يتسنى للقيادة الجديدة أن تكون في مكانها قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.