كشف مسؤولون في النمسا، اليوم الأربعاء، نتائج أولية من تحقيقاتهم بعد أسبوع من إلغاء ثلاث حفلات للمغنية الأمريكي تايلور سويفت في فيينا بسبب خطر إرهابي.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه تم تحديد هوية خمسة أشخاص، يعتبرون من وجهة نظر وكالة الاستخبارات الداخلية (مكتب حماية الدستور)، على صلة بمشتبه بهم يخضعون للمراقبة على خلفية التهديد الخطير.

وقال كارنر إنه كان من المفترض أن يعمل هؤلاء الأشخاص في المنشأة التي تستضيف الحفل وأماكن خدمات تقديم الطعام عند الحفلات.

وبعد التحذير من إمكانية وقوع عمل إرهابي، تم القبض على ثلاثة شبان، من بينهم اثنان يشتبه في تخطيطهما لهجوم بمتفجرات وسكاكين ضد عشاق النجمة الأمريكية الذين ينتظرون خارج الاستاد.

وأضاف كارنر أنه تمت مصادرة إجمالي 17 هاتفا محمولا، مما يعني أنه سيتعين مراجعة بيانات كثيرة.

وقال كارنر إنه يجرى تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين مهرجان فريكونسي الذي يستمر أربعة أيام في مدينة سانت بولتن على الرغم من عدم وجود إنذار بوقوع خطر إرهابي محدد.

ومن المقرر أن يكون المغني البريطاني إيد شيران النجم الرئيسي في اليوم الأول من المهرجان.

وأفادت أنباء أن رجال شرطة سريين سيكونون أيضا بين الجمهور. وقال كارنر إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع وحدات خاصة في مواقع إستراتيجية للتدخل بسرعة إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان حوالي 50 ألف متفرج يوميا.