 البنتاجون: نعزز وجودنا الأمني حال احتجنا للدفاع عن إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: نعزز وجودنا الأمني حال احتجنا للدفاع عن إسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:44 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إنهم يعملون على تعزيز وجودهم الأمني حال احتاجوا إلى الدفاع عن إسرائيل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكي: "قمنا بزيادة وتعزيز وجودنا العسكري في الشرق الأوسط من أجل توجيه رسالة ردع"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد البنتاجون أنه "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم سنقوم بالدفاع عنها".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت للتأكيد على موقف واشنطن من مسألة دعم أمن إسرائيل.

وقال البنتاجون، في بيان، إن أوستن تحدث مع جالانت "للتأكيد على موقف الولايات المتحدة الحازم في مسألة دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس ضد التهديدات الصادرة من إيران وحزب الله اللبناني والحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف البيان: "ناقش الوزيران تحركات القوات الأمريكية لتعزيز حماية الولايات المتحدة قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل، وردع وتهدئة التوترات في المنطقة".

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن أوستن أعرب عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

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