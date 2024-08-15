مبابي: التتويج بالسوبر ليلة عظيمة وقادر على تسجيل 50 هدفا مع ريال مدريد

احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي بلقبه الأول مع ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر الأوربي عقب الفوز على أتلانتا الإيطالي 2- 0 ،باللقاء الذي جمع الفريقان مساء الأربعاء على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

وشارك كيليان مبابي لأول مرة مع ريال مدريد منذ انضمامه هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان، ولحسن حظه، سجل أول أهدافه ليتوج كذلك بأول ألقابه مع فريق كارلو أنشيلوتي.

وصرح مبابي بعد نهاية المباراة:" ليلة عظيمة انتظرت لحظة اللعب وارتداء قميص ريال مدريد طويلاً".

أضاف:" الأهم الفوز باللقب ومع ريال مدريد عليك دائما تحقيق الفوز، سعيد للغاية بهدفي الأول مع الفريق".

أكمل: "لدينا أفضل اللاعبين في جميع المراكز، أنا سعيد بالمجموعة، وسنتحسن في المباريات المقبلة".

وأنهى مبابي حديثه ردا على صحفي سأله عن عدد الأهداف التي يتوقع تسجيلها مع ريال مدريد" ليس لدينا حدود، لذا إذا أردتها 50 فلتكن 50، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز