مصدر رفيع المستوى: هناك رغبة حقيقية من كل الأطراف بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

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قال مصدر رفيع المستوى لـ «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم الأول من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المصدر، أن المحادثات استمرت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن اليوم الثاني من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ سيشهد استكمال النقاش حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد 40005 فلسطينيين على الأقل وإصابة 92401 منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيان أن 40 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب 107 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.