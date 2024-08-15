 مصدر رفيع المستوى: هناك رغبة حقيقية من كل الأطراف بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2024 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر رفيع المستوى: هناك رغبة حقيقية من كل الأطراف بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة


نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:07 م

قال مصدر رفيع المستوى لـ «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم الأول من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المصدر، أن المحادثات استمرت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن اليوم الثاني من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ سيشهد استكمال النقاش حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد 40005 فلسطينيين على الأقل وإصابة 92401 منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيان أن 40 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب 107 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك