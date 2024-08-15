الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بالدوري

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء بلدية المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون عدة فقرات فنية بعد نهاية التقسيمة، تضمنت التسديدات على المرمى من وضع الثبات وبعض الجمل الخططية.

وشهد المران تصعيد أحمد جمال حارس مرمى فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.