والد يامال يصارع الموت بعد تعرضه للطعن

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يواجه لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، صدمة قاسية قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري الإسباني «الليجا» بالموسم الجديد 2025/2024.

وفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، تعرض والد لامين يامال للطعن في موقف للسيارات، ونقل إلى المستشفى.

أضافت الصحيفة أن حالة والد اللاعب الإسباني من أصول مغربية حرجة للغاية، مؤكدة أن الشرطة الإسبانية تحقق في هذه الواقعة.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على فالنسيا مساء السبت المقبل.

جدير بالذكر أن لامين يامال صاحب الـ 17 عاما، يُعد من أبرز نجوم الفريق الكتالوني، علما بأنه تم تصعيده للفريق الأول في الموسم قبل الماضي تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.