ترامب يلوّح بفرض رسوم على أشباه الموصلات والرقائق لتحفيز التصنيع المحلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوما جمركية جديدة على الفولاذ وأشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر بدءا من الأسبوع المقبل، لكنه امتنع عن ذكر النسبة التي سيتم فرضها.

وأكد ترامب، خلال توجهه جوا إلى ألاسكا حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم الجمعة، قائلا إنه سيبقي الرسوم الجديدة "منخفضة في البداية" لإعطاء الشركات "فرصة للمجيء وبناء" مصانعها في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب قائلا: "وإذا لم يقوموا بالبناء هنا، فسيتعين عليهم دفع رسوم جمركية مرتفعة جدا، وهو أمر غير مجد. لذا سيأتون ويقومون بالبناء".

يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق شركة إنتل المصدرة إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد موعد بدء تطبيقها.

وإذا أوفى ترامب بإعلانه اليوم الجمعة فرض رسوم على واردات الرقائق من كبار الموردين، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين بشكل عام، إذ إن الغالبية الساحقة من الرقائق المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية يتم إنتاجها في آسيا.

وتأتي أنظمة الرقائق عالية التقنية لمعظم الهواتف الذكية من تايوان حصريا تقريبا.