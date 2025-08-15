ارتفاع أغلب الأسهم العالمية رغم انخفاض الأسهم الأمريكية أمس

ارتفعت الأسهم العالمية بشكل عام خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد انخفاض معظم أسهم وول ستريت أمس إثر تقرير مخيب للآمال أشار إلى أن تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي جاء أعلى مما توقعه الاقتصاديون.

في التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 4ر0% ليصل إلى 85ر24479 نقطة. وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأقل من 1ر0%. وفي باريس، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 7ر0% ليصل إلى 10ر7924 نقطة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلنت الصين عن بيانات تظهر معاناة اقتصادها من الضغوط جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية في يوليو، بينما واصلت الاستثمارات في قطاع العقارات تراجعها.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7ر3% سنويا، بعد ارتفاع نسبته 8ر4% في يونيو، بينما ارتفعت الاستثمارات في معدات المصانع والأصول الثابتة الأخرى بنسبة ضئيلة بلغت 6ر1%، مقارنةً بنمو بلغ 8ر2% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي آسيا ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 8ر0% ليصل إلى 77ر3696 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2ر1% ليصل إلى 45ر25216 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 7ر1% ليصل إلى 31ر43378 نقطة بعد أن أعلنت الحكومة نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الأول من العام المالي الذي بدأ أول أبريل الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين.

ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 7ر0% إلى 60ر8938 نقطة. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر0% في حين ارتفع مؤشر بي.إس.إي سينسكس الهندي بنسبة 1ر0%.