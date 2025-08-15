وصول 40 طن مساعدات كويتية العريش دعما لأهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية لصالح سكان قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء إن الطائرة القادمة من دولة الكويت تحمل على متنها 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، مقدمة من عدد من المؤسسات الخيرية الكويتية لدعم القطاع.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تفريغ الشحنة ونقلها عبر شاحنات إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يُذكر أن إجمالي الطائرات التي وصلت مطار العريش منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 1022 طائرة من 53 دولة ومنظمة، حاملة أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة.

كما أوضح أن الطائرة الكويتية أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، وهي الرابعة ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني، امتدادًا لجهود الكويت في مساندة الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات دون تردد.