سجلت الصادرات الأوكرانية خلال النصف الأول من عام 2025، انخفاضا بنسبة 2ر4 %، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية في كييف.

وذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية في تقرير لها، أن كييف قامت خلال النصف الأول من عام 2025، بتصدير سلع بقيمة 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 2ر4%، مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو من العام السابق. وبلغ حجم الواردات الإجمالي خلال نفس الفترة 6ر38 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم) .

وأوضح التقرير أن "صادرات السلع بلغت 044ر20 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مايعادل 8ر95% من حجم الصادرات المسجل في النصف الأول من عام 2024، بينما بلغت الواردات 557ر38 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 6ر115 %.

وقد اتسع العجز التجاري إلى 51ر18 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 43ر12 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 52ر0، بعد أن كانت 63ر0 في النصف الأول من عام 2024.